Chi paga il bollo auto a noleggio: rebus

Chi paga il bollo auto a noleggio? È ancora rebus. Tutto filava liscio. L’azienda prendeva a noleggio a lungo termine; la società proprietaria della vettura pagava il bollo. Ossia la tassa di proprietà. Poi è arrivata un’assurda norma del Governo Conte: paga l’utilizzatore. Cioè l’azienda con la sua flotta. Il professionista con partita Iva. O il privato senza partita Iva. Una bella differenza, che rende il noleggio meno attraente. Il 31 ottobre scade l’ultima proroga resa necessaria dal fatto che ora responsabile del pagamento è l’utilizzatore del veicolo: un decreto fissa le procedure da seguire. Però il caos resta.

Chi paga il bollo auto a noleggio? Confusione totale

Sentite l’Aniasa (l’associazione confindustriale dei noleggiatori): è opportuno che i test per il trasferimento dei dati tra imprese di noleggio e Aci-Pra siano attivati quanto prima. Anche in considerazione del volume particolarmente elevato di operazioni: circa 2 milioni riguardanti 940mila veicoli. Per un totale di 220 milioni di euro. Da effettuarsi entro la fine di ottobre. Termine forse troppo breve.

C’è poco tempo, aggiungiamo. Per questa elefantiaca burocrazia. Entrata in una cristalleria. Sfasciando tutto.

Alle origini del male: tassa auto da versare

Tutto nasce dalla norma inserita nel decreto Fiscale: dal 1° gennaio 2020 un cambiamento epocale per il pagamento del bollo auto, cui ora è tenuto non più il proprietario del veicolo, bensì il suo utilizzatore, in base alla Regione di residenza. Per 150.000 clienti (85.000 aziende, 3.200 PA e 60.000 soggetti privati) che utilizzano oltre 1 milione di veicoli a noleggio e residenti in 20 regioni, un trauma. Per il 2020 erano stimate 3.500.000 operazioni di pagamento.

Annulla il positivo ruolo di correttezza fiscale del settore del noleggio per puntualità e completezza nei pagamenti. Con un prevedibile sensibile incremento dei ritardi, dell’evasione e dei costi per il recupero delle somme non pagate. Genera minor gettito di Iva: il pagamento del bollo era conteggiato nella formulazione del canone di noleggio. Ora no. Inaudito.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI