FCA sponsor del concorso National Black MBA Association

Candidati MBA di talento provenienti da 36 delle principali business school della nazione hanno gareggiato per $ 50.000 in borse di studio nella Graduate Student Case Competition della National Black MBA Association (NBMBAA) 2020, sponsorizzata da FCA. La NBMBAA / FCA Graduate Student Case Competition è un evento annuale che offre agli studenti laureati ad alto potenziale l’opportunità di dimostrare le proprie conoscenze e capacità di risoluzione dei problemi in una competizione formale.

Il concorso si tiene ogni anno nell’ambito della conferenza annuale e della fiera della carriera dell’NBMBAA. Quest’anno, la conferenza e la fiera della carriera sono diventate virtuali, dal 23 al 25 settembre , con le squadre vincitrici annunciate mercoledì 23 settembre.

“FCA è orgogliosa di continuare il suo supporto pluridecennale alla National Black MBA Association e al Graduate Student Case Competition”, ha affermato Lottie Holland , Director, Diversity, Inclusion, Engagement & Talent Acquisition, FCA – North Americ. “Il concorso è una vetrina per la diversità, la leadership e il successo degli studenti che consente alla nostra azienda di dimostrare il nostro impegno nell’identificare, reclutare e sviluppare talenti diversi e futuri leader aziendali”. è sponsor esclusivo del Graduate Student Case Competition dal 1995. In quel periodo, più di 2.600 studenti laureati hanno partecipato al concorso.

Durante la competizione, ai team viene fornito un business case dal quale sviluppano soluzioni aziendali. Ogni team di studenti prepara e presenta il proprio caso a un gruppo di dirigenti aziendali esperti. Le squadre vengono giudicate in base alla loro analisi del cast, alla fattibilità delle loro raccomandazioni e alla qualità delle loro presentazioni.

Il Business Case NBMBAA 2020 era intitolato “L’evoluzione: l’esperienza ideale di vendita al dettaglio digitale”. I team hanno assunto il ruolo di una società di consulenza indipendente che fornisce consulenza a un cliente automobilistico fittizio su come utilizzare al meglio le soluzioni di vendita al dettaglio digitale dei concessionari in conformità con le leggi statali in franchising.

Quest’anno, gli studenti dell’Università del Texas ad Austin hanno portato a casa il trofeo del primo posto come campioni nazionali e $ 25.000 in borse di studio. Il secondo e il terzo posto hanno rappresentato la Georgia State University e la New York University, guadagnando rispettivamente $ 15.000 e $ 10.000 in borse di studio.

Un modo importante in cui FCA persegue il suo impegno di lunga data per la diversità è supportando molte organizzazioni al servizio della diversità in tutto il Nord America, in particolare nella ricerca dell’azienda di talenti diversificati, che è un ingrediente chiave per alimentare la sua innovazione. “Questi sforzi consentono a FCA di effettuare investimenti strategici nei talenti e di sostenere una pipeline diversificata e inclusiva di futuri leader, consentendo a FCA di rispondere a diversi clienti e comunità”, ha affermato Holland.

