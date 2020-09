Retrofit elettrico: bonus di 3.500 euro per la trasformazione?

No, non è un incentivo auto nuova. È un bonus di 3.500 euro per la trasformazione. Hai un’auto usata a benzina o diesel e la converti in elettrico. Il bonus retrofit elettrico. Se lo fai, lo Stato ti paga 3.500 euro: contribuisce per quella somma. È un emendamento al decreto Agosto che ha come primo firmatario Daniele Pesco, Cinque Stelle, presidente della commissione Bilancio.

Retrofit elettrico: quale destino

Ora, questo emendamento verrà esaminato dal Parlamento. Se c’è l’ok, e se il decreto viene convertito in legge con l’emendamento, si ha il bonus di 3.500 euro a chi sceglie di fare montare sistemi di riqualificazione elettrica. Convertendo il proprio veicolo a motore termico (benzina o gasolio). Occorre pertanto attendere ancora.

Bonus retrofit elettrico come test

Sarebbe un test. Si tratterebbe di una misura sperimentale valida per chi omologa in Italia un veicolo entro il 31 dicembre 2021. Riguarderebbe sia le auto sia i veicoli commerciali leggeri.

Sarebbe riconosciuto nella misura del 60% del costo di riqualificazione. A questo contributo, si aggiungerebbe quello pari al 60% delle spese per l’imposta di bollo per l’iscrizione al Pra.

Ovviamente, tutto a regola d’arte. La trasformazione del veicolo dovrebbe avvenire sulla base del decreto del ministero dei Trasporti 219 del 2015: decreto retrofit. Indica le caratteristiche del kit necessario per la riqualificazione a norma di legge. Non è cosa da poco: serve gente super esperta che esegua alla perfezione la conversione.

