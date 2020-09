Guidare con patente scaduta si può: limiti e rivalse

Guidare con patente scaduta si può? Oggi sì, per via della crisi sanitaria. In generale, al di là della situazione contingente, no. Ma vediamo lo specchietto della Polizia, molto utile per evitare guai. Una sintesi delle infinite normative italiane, unite con quelle dell’Unione europea.

Guidare con patente scaduta si può: schema

Per le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. Sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Secondo punto: le patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1 ° giugno 2020 e il 31 agosto 2020. Sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, per sette mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente.

Terzo gradino. Cosa accade alle patenti scadute o in scadenza nel periodo compreso tra 1 ° settembre 2020 e il 31 dicembre 2020? Sono prorogate nella validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.

Rivalsa per patente scaduta: che batosta

Ma attenzione: tutto questo finirà. Appena saremo tutti rientrati nella normalità, sarà di nuovo vietato viaggiare con patente scaduta. Non è della multina che vogliamo parlarvi, ma della rivalsa assicurativa. Ossia il diritto della compagnia di esigere il rimborso di quanto indennizzato dalla vittima.

Chi causa un incidente con patente scaduta, subisce la rivalsa, se così è indicato nel contratto. Se i danni sono di 100 euro, il cliente paga 100 euro alla compagnia. Ma se il danno è di 5 milioni di euro (feriti gravi e morti), l’assicurato deve per legge sborsare tutto l’importo.

Talvolta, le compagnie salvano i clienti: o niente rivalsa. O nessuna pretesa a condizione che il danneggiante abbia la patente scaduta da non oltre un mese. E che rinnovi la patente entro un mese.

