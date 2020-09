FCA certifica Atotech TriChrome Plus e Satilume Plus

In Fiat Chrysler (FCA), CM626 è il nuovo codice colore per le finiture trivalenti cromate satinate per le parti interne ed esterne. Per realizzare questo colore specifico, la combinazione dei sistemi tecnologici Satilume Plus e TriChrome Plus è stata finalmente scelta e approvata dal produttore italo-nordamericano per gli standard PS 50014, PS 50044 e PS 50045.

Queste specifiche sono state inizialmente sviluppate per due sistemi di rivestimento, uno per “Rame-Nichel-Cromo (cromatura) in parti termoplastiche” (PS 50014) insieme a “Finiture alternative Nichel-Cromo con molteplici aspetti decorativi satinati – interni ed esterni “(PS 50044). L’altro è “Finiture alternative al cromo trivalente con resistenza alla corrosione in ambienti ad alta concentrazione di cloruri – decorativi – interni ed esterni” (PS 50045).

Matteo Damiani, OEM Manager di Atotech ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver dimostrato i vantaggi dei nostri processi TriChrome Plus e SatilumePlus a progettisti e ingegneri di FCA. Siamo molto grati che abbiano compreso e apprezzato la tecnologia che offriamo all’industria del trattamento delle superfici automobilistiche e che li abbia portati a decidere di omologare la nostra soluzione ”. I processi TriChrome di Atotech sono adatti per l’uso su metalli, plastica e interstrati privi di nichel come il bronzo bianco.

“Per le sue proprietà uniche del più alto tasso di deposizione e per l’eccellente resistenza al cloruro di calcio, TriChrome è la tecnologia affidabile scelta da oltre 200 attuali clienti in tutto il mondo da più di 30 anni in una varietà di applicazioni in automotive, sanità, cosmetici, elettrodomestici, elettronica di consumo, mobili, ecc “, afferma Damiani.

Il dirigente dell’azienda aggiunge che “Satilume Plus di Atotech è il nostro processo più ampiamente implementato nella famiglia dei rivestimenti in nichel satinato, sviluppato specificamente per l’industria automobilistica. La gamma di prodotti Satilume Plus offre un’ampia varietà di finiture satinate attraenti: decorative, setose, fini e omogenee. Nell’industria automobilistica, i processi TriChrome Plus in combinazione con Atotech Satilume Plus, sono stati approvati da numerosi OEM in tutto il mondo. Questa combinazione offre ai progettisti soluzioni innovative e le più ampie libertà di scelta delle finiture per pezzi interni ed esterni, concludono fonti aziendali.

