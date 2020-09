Proroga della scadenza delle revisioni: Anara Confartigianato critica. L’ulteriore proroga della scadenza delle revisioni approvata nel decreto Semplificazioni in sede di conversione parlamentare mette a rischio migliaia di centri di controllo. Serve la continuità di un servizio essenziale per la sicurezza degli automobilisti e delle strade.

Proroga della scadenza delle revisioni: assurdo

I revisori auto di Anara Confartigianato esprimono forte preoccupazione per il provvedimento. Serve invece il graduale ripristino del servizio revisioni e rimettere al più presto le imprese del settore in condizioni di piena operatività e sostenibilità economica.

Il periodo aggiuntivo di proroga compromette ulteriormente le prospettive di attività hanno subìto una consistente contrazione nel periodo del lockdown.

Quale soluzione per la sicurezza stradale

Anara Confartigianato ribadisce la richiesta di un intervento urgente di correzione del provvedimento, attraverso una adeguata rimodulazione della proroga. Che consenta di anticipare gradualmente la gestione delle operazioni di revisione. Ed evitare il congestionamento del servizio che produrrebbe problemi alle imprese e ai clienti anche per il futuro.

Anara ha già ricevuto rassicurazioni circa l’intenzione di intervenire in via parlamentare per modificare il provvedimento nella direzione sollecitata. Va salvaguardata l’operatività dei centri di controllo e favorita la ripresa economica delle imprese del settore, su cui poggia la sicurezza del parco auto circolante del nostro Paese.

Aggiungiamo che si tratta di un esercito di auto senza revisione, specie se vecchie, è un incubo: tantissime mine vaganti, macchine versione catorci. Un mondo fatto di vetture da buttare e di monopattini elettrici con le rotelline, che viaggiano contromano. È la sicurezza stradale 2.0 in Italia.

