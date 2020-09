Vengono definite le competenze in materia di manutenzione di sovrappassi e sottopassi con strade interferenti: è il nuovo Codice della Strada da metà settembre. Ponti e gallerie: sicurezza con meno vincoli. Per Regioni e Province meno responsabilità su cavalcavia e tunnel rispetto ai gestori di strade e autostrade.

Ponti e gallerie: cosa cambia

Regioni e Province non hanno un termine per adeguarsi alle linee guida su ispezioni e sicurezza di ponti e gallerie.

In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, cosa succede? Le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità di un ente. Quale? Quello che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore a quello della strada interferente.

Nuovo Codice della Strada sui cavalcavia

Le strutture dei sottopassi e sovrappassi di strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità degli enti proprietari delle strade di tipo A e B, anche quando tali enti rilasciano la concessione all’attraversamento.

Nel caso di attraversamento tra strada di tipo A e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente proprietario della strada di tipo A.

Per l’attraversamento tra strade di tipo A appartenenti a enti diversi, la titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi è nell’atto di concessione.

C’è attraversamento tra strade di tipo B appartenenti a enti diversi? La titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è indicata, con preferenza per l’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale.

Attraversamento tra strade di tipo C appartenenti a enti diversi? La titolarità delle strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, è dell’ente cui appartiene la strada di interesse nazionale.

