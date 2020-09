FCA Caribbean promuove importante iniziativa

Al fine di fornire un messaggio di prevenzione e sollecitare la comunità a promuovere la protezione con l’uso di maschere, l’azienda automobilistica FCA Caribbean LLC e i suoi marchi Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat e Alfa Romeo si sono uniti a SBS e Power Sports nel tentativo di donare migliaia di mascherine.

Nell’ambito dell’iniziativa, le aziende doneranno le mascherine alle organizzazioni affiliate alla United Way of Puerto Rico, che hanno grande bisogno di questo materiale in questo periodo di emergenza del Covid-19, in cui la protezione è essenziale per mantenere la sicurezza e la salute di tutti.

“In momenti di rilevanza storica come quelli che stiamo vivendo, è importante che le aziende private uniscano gli sforzi per sostenere la comunità e poter contribuire, non solo con il messaggio di promozione della consapevolezza sociale di tutela, ma con l’azione della donazione da migliaia di maschere a entità bisognose che hanno un impatto su migliaia di persone in Porto Rico. In FCA Caribbean stiamo guidando questo sforzo con la collaborazione di SBS e Power Sports, che hanno unito le forze con l’obiettivo di ridurre l’impatto di questo virus nelle comunità vulnerabili”, ha dichiarato Ricardo M. Garcia, direttore generale.

Utilizzando il motto “Proteggi te stesso e Proteggi me”, lo sforzo include pubblicità televisive e un’aggressiva campagna radiofonica attraverso le stazioni di SBS Puerto Rico che si sono unite per estendere la portata e ottenere una maggiore consapevolezza della protezione sociale con l’uso di maschere.

“La nostra missione con questo sforzo è essere agenti di cambiamento e agire per essere parte della soluzione in questa questione che ci riguarda tutti. Esortiamo altre società private a partecipare a questo tipo di iniziative educative che sono così necessarie in questo momento per ridurre al minimo l’impatto negativo del Covid-19 sull’isola “, ha aggiunto Garcia.

“La rete di rivenditori ha sempre avuto il sostegno dei consumatori e attraverso questo programma dimostriamo che dobbiamo unire le forze per promuovere l’uso delle maschere e mantenere una comunità sana. Una singola maschera può salvare molte vite o impedire che molte altre vengano infettate. ” ha aggiunto il responsabile di FCA Caribbean. Per ulteriori informazioni è possibile accedere a www.chryslerpr.com , www.jeeppr.com , www.dodgepr.com e www.ramtruckspr.com , www.alfaromeopr.com , www.fiatpr.com.

