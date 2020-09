Fiat Chrysler organizza anche quest’anno MatchMaker

Per aiutare le minoranze, le donne e le imprese di proprietà di veterani a superare le barriere di mercato, Fiat Chrysler organizza ogni anno MatchMaker, un evento che cerca di fornire a questi fornitori quelle opportunità di incontrare i responsabili delle decisioni in materia di approvvigionamento. Questo evento aiuta anche FCA e i suoi fornitori di primo livello a soddisfare gli obiettivi di diversità che richiedono che fino al 12,5% della spesa per contratto provenga da queste società. I collegamenti effettuati grazie a MatchMaker hanno portato a contratti per 4 miliardi di dollari dal 1999.

In mezzo al dibattito nazionale su uguaglianza e inclusione, Fiat Chrysler si è unita ad altri importanti datori di lavoro di Detroit a giugno per prendere una posizione pubblica contro l’ingiustizia razziale. Mentre molti eventi simili sono stati cancellati a causa della pandemia COVID-19, l’evento annuale MatchMaker di Fiat Chrysler si svolgerà virtualmente giovedì. La casa automobilistica italo americana ha anche invitato a partecipare aziende di proprietà di LGBTQ e disabili e ora sta monitorando quanto spendono i suoi fornitori per loro.

“Questo è un periodo di tempo in cui, a causa della salute e delle crisi economiche e dei disordini razziali in questo paese, dobbiamo essere veramente intenzionali al di fuori delle conferenze stampa e delle banalità per raggiungere una vera equità nei confronti delle imprese nere e delle minoranze nel mercato”, ha detto Ken Harris, CEO della National Business League Inc. che sostiene le imprese nere e che sarà un oratore principale all’evento di giovedì.

” Fiat Chrysler si sta facendo avanti per garantire che utilizzino la propria leva finanziaria per evitare la crisi in modo che le imprese nere e di minoranza nella rete della catena di approvvigionamento non possano solo sopravvivere alla pandemia ma anche prosperare”.

MatchMaker ha significato milioni di dollari di affari per aziende come V2Soft e Shankar, che in precedenza ha lavorato come appaltatore per FCA prima di fondare la sua azienda, afferma che non sarebbe successo senza l’evento. Per questo motivo, è stato in grado di entrare in contatto con gli addetti agli acquisti in diversi dipartimenti di Fiat Chrysler.

