Marco Lottini nuovo CEO di FCA Motor Village France

In precedenza direttore della filiale di Tolosa di Renault Retail Group France, Marco Lottini è entrato in FCA France come amministratore delegato delle filiali di distribuzione combinata FCA Motor Village France. È succeduto a Patrice Bergonzi nominato responsabile dello sviluppo del Motor Village e degli immobili per la regione europea di FCA. Nel suo nuovo ruolo, Marco Lottini riferisce a Jérôme Monce, CEO di Fiat Chrysler Automobiles France e Presidente di FCA Motor Village France.

Marco Lottini è il nuovo amministratore delegato delle filiali di distribuzione di FCA Motor Village France

Marco Lottini si è laureato presso l’Università La Sapienza di Roma (Italia). Nel 2001 è entrato a far parte del gruppo Renault presso il centro nazionale ricambi Renault in Italia. Nel 2004 è stato promosso a direttore di filiale di Napoli per Renaut Retail Groupe Italia. Nel 2006 è diventato direttore generale di Renault Retail Groupe Italia. Nel 2014 è stato nominato CEO di Renault Retail Group in Svizzera. Nel 2017 è entrato a far parte del reparto vendite della regione Europa di Renault Retail Group come direttore di Renault Retail Group nel Regno Unito, Germania, Italia, Polonia e Repubblica Ceca. Dal 2019 è direttore della filiale Renault Retail Group Toulouse.

