Ferrari: Mansory svelerà presto un nuovo pacchetto per le 812 GTS, F8 Tributo e Portofino

Mansory è uno dei tuner più popolari del settore aftermarket. Nelle scorse ore, la società di tuning ha mostrato in anteprima una serie di nuovi body kit che sta preparando per alcuni dei veicoli ad alte prestazioni più recenti ed entusiasmanti presenti sul mercato.

Fra questi ci sono anche dei pacchetti di aggiornamento per le Ferrari 812 GTS, F8 Tributo e Portofino. In particolare, il teaser della Ferrari F8 Tributo modificata indica che potrebbe essere la più interessante del trio. Nel pacchetto, Mansory include un ampio spoiler, un diffusore realizzato su misura, delle nuove minigonne laterali con elementi aerodinamici e una fascia anteriore rivista.

Ferrari: Mansory prepara dei nuovi pacchetti per alcune supercar di Maranello

A parte le supercar del cavallino rampante, il noto tuner sta lavorando anche sulla Porsche Taycan completamente elettrica. Oltre ad essere il primo veicolo di produzione 100% elettrico della casa automobilistica tedesca, rappresenta un vero rivale della Tesla Model S.

Il teaser condiviso online rivela che la gamma avrà dei passaruota più grandi, uno splitter, delle minigonne laterali su misura, un nuovo diffusore, un grosso alettone fisso e dei cerchi personalizzati. Oltre alla Taycan, Mansory sta lavorando su altri modelli del Gruppo VW: il Porsche Cheyenne Coupé e l’Audi RSQ8.

Entrambi i SUV riceveranno un kit widebody che li renderà ancor più accattivanti. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire come saranno i nuovi progetti della famosa società di tuning.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI