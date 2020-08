FCA: Tomasz Gebka diventa il nuovo direttore di Tychy

FCA Poland informa del cambio di amministratore di Zakład Tychy. Dopo 46 anni di lavoro nelle strutture dell’azienda, inclusi gli ultimi nove anni come direttore dello stabilimento di Tychy e membro del consiglio di amministrazione dell’azienda, il signor Antoni Greń è andato in pensione. È stato sostituito da Tomasz Gebka, che negli ultimi cinque anni è stato il direttore dello stabilimento FCA di Belvidere, Illinois, negli Stati Uniti d’America, che produce auto Jeep. Tomasz Gębka torna in Polonia per iniziare il prossimo capitolo della sua carriera professionale come direttore di Zakład Tychy FCA Poland, insignito del livello Gold in World Class Manufacturing (WCM) e producendo oggi i modelli Fiat 500, Abarth 595 e Lancia Ypsilon.

Tomasz Gębka, laureato alla Silesian University of Technology di Gliwice, ha iniziato a lavorare in FCA Poland (ex Fiat Auto Poland) nel 2005. Durante questo periodo, ha partecipato attivamente all’implementazione di soluzioni tecniche nonché all’applicazione e allo sviluppo della metodologia WCM presso Zakład Tychy.

Ha maturato la sua prima esperienza internazionale nel 2007-2008 presso il World Class Manufacturing Development Center di Torino, dove ha collaborato con i reparti centrali e gli stabilimenti produttivi dell’azienda in Italia, Turchia e altri paesi (stabilimenti CNH). Nel 2008 è tornato a Zakład Tychy come responsabile della manutenzione dell’unità di produzione di Spawalnia. In questi anni, Zakład Tychy ha vinto due prestigiosi titoli nel WCM: il Livello Bronzo nel 2007 e il Livello Argento due anni dopo.

