GM, Ford e Fiat Chrysler dicono si a protocolli COVID-19 più rigorosi

Dopo una serie di incontri individuali con i massimi dirigenti del Detroit Three, l’UAW afferma di essere incoraggiata dall’adozione da parte dell’industria di protocolli COVID-19 più rigorosi di quelli richiesti dal Center for Disease Control and Prevention. GM, Ford e Fiat Chrysler Automobiles hanno tutti concordato di continuare un protocollo più rigoroso che richiede test e messa in quarantena di qualsiasi collega che potrebbe essere stato esposto a qualcuno che è risultato positivo.

Lo ha confermato il portavoce della UAW Brian Rothenberg alla Free Press. I lavoratori del sindacato hanno detto di essere preoccupati per se stessi e per i familiari a casa. “La cosa più sicura per i membri della UAW e per le strutture in cui lavorano, è continuare a testare sulla base dell’esposizione a qualcuno che risulta positivo indipendentemente dal fatto che abbia o meno sintomi”, ha detto il presidente della UAW Rory Gamble.

“È un’abbondanza di cautela, ma protegge i membri dell’UAW, le loro famiglie e le loro comunità dalla diffusione del virus”, ha detto. “Dopo aver discusso con la task force congiunta di GM, Ford e Fiat Chrysler, siamo giunti ad un accordo visto che ciò potrebbe semplicemente prevenire un’epidemia che influirebbe anche sui loro profitti. È vantaggioso per tutti ignorare l’allentamento dei protocolli del CDC e fare ciò che è più sicuro sia per la salute dei nostri membri che per le operazioni dell’azienda.”.

Ricordiamo che la UAW rappresenta circa 150.000 membri impiegati da GM, Ford e Fiat Chrysler. Le protezioni COVID-19 non sono state incluse nelle negoziazioni dei contratti di lavoro nel 2019 perché la malattia non era stata identificata come una minaccia per la sicurezza dei lavoratori.

