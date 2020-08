Patente auto: 4 cose da sapere

Per il coronavirus, arriva la circolare 22208/2020 del ministero dei Trasporti sulla patente auto. Cambia tutto, ma in basso vi forniamo uno schema per essere in regola. Ognuno dei patentati rientra in un caso specifico, non c’è un’unica normativa.

Patente auto: qual è il vostro status?

Patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020: sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. Per condurre al di fuori dei confini nazionali, occorre tener conto della disposizione europea: la patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata. Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020. Il termine decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021.

Foglio rosa, cosa ricordare

Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020.

Di conseguenza, i candidati con Foglio rosa scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 hanno, a decorrere dal 29 ottobre 2020, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.