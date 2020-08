Passaggio a livello: le regole

Non si conosce la dinamica del sinistro mortale al passaggio a livello di ieri nel Lodigiano: non si sa nulla. Solo che la povera ragazza al volante è morta. Comunque, dopo questo incidente, al fine di migliorare la sicurezza stradale, è utile un ripasso delle regole dove ci sono i binari.

Passaggio a livello: tutto funzionante, dice Rfi

Per Rfi, che gestisce il passaggio a livello situato tra Maleo e Pizzighettone (Lodi) sulla linea Milano-Cremona-Mantova dove intorno alle 11.10 una 34enne alla guida della sua auto è stata travolta e uccisa da un treno in corsa, le semibarriere che controllano il passaggio erano regolarmente chiuse al momento del transito del convoglio R2651 di Trenord. La società, che sta eseguendo i rilievi sul posto con i propri tecnici, sostiene infatti che il passaggio a livello fosse funzionante.

Binari del treni: quale normativa

Anzitutto, prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o semibarriere, chi guida deve valutare se nessun treno sia in vista. In caso affermativo, attraversare rapidamente i binari. In caso contrario, stop immediato. Mai attraversare se:

siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le semibarriere;

le semibarriere siano in movimento di apertura;

entrino in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica;

ci siamo, in funzione, i mezzi sostitutivi delle barriere o semibarriere.

Ricordiamo che la barriera copre tutto da sinistra verso destra. La semibarriera copre metà: molti, con estremo pericolo, fanno lo slalom.

Sui binari in emergenza

Chi guida devono sgombrare il passaggio a livello in fretta. Cosa fare in caso di arresto forzato del veicolo? Cercare di portarlo fuori dei binari. E se questo è impossibile? Deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone. Ovviamente, quando si può, avvisare i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell’esistenza del pericolo.

Quanti incidenti sui binari

Esistono diverse aziende responsabili dei passaggi a livello: dipende dalla tratta. Comunque, secondo FS, gli incidenti ai passaggi a livello, raramente imputabili al sistema ferroviario, dipendono principalmente dal mancato rispetto del Codice della Strada. O da fretta, distrazione e comportamenti abitudinari errati. Cause sono anche stanchezza, stress, velocità elevata, abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Pesa anche la distrazione da smartphone.