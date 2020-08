Auto a noleggio breve: salvezza contro la quarantena da coronavirus

Se sei in quarantena da coronavirus, arrivi all’aeroporto o alla stazione, come ci arrivi a casa? Il problema è che sei infettivo. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. Lo dice la legge del Governo Conte, con Dpcm. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia. È consentito invece l’auto a noleggio breve, l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente: la raccomandazione del ministero degli Affari esteri.

Auto a noleggio breve: contro il Covid

Perché il noleggio breve? Perché la macchina è una salvezza anti-Covid: la prendi in affitto per qualche ora o per un giorno o per qualche giorno. Non puoi infettare nessuno. Vai in auto e proteggi il prossimo. Guai a te se prendi i mezzi pubblici: infetti. E puoi essere infettato: pericolosissimo. I Comuni devono fare marcia indietro: sì ai mezzi privati e a nolo anti-Covid, no ai mezzi pubblici. Ovviamente, se hai la tua bella auto parcheggiata in stazione o in aeroporto, tanto meglio. La macchina, che fortuna.

In caso di transito aeroportuale chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. È possibile comunque farsi venire a prendere da una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione.

Coronavirus: ammettere subito la positività

Resta fermo, ricorda il vademecum della Farnesina, l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione. Per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario. Nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da Covid.