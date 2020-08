Dove finiscono i soldi delle multe da Covid? Arriva la circolare 300/A/5458/20/115/28 del 3 agosto 2020 del ministero dell’Interno. Quando l’accertamento dell’illecito è compiuto da persone dipendenti da Amministrazione degli Enti Locali (Regione, Provincia o Comune), i proventi sono destinati a tali amministrazioni. Anche se l’ordinanza ingiunzione per la violazione è di competenza del Prefetto. In tali casi, il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo le modalità indicate da tali Amministrazioni.

Dove finiscono i soldi delle multe da Covid: due casi

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni, dal 16 luglio 2020, parliamo di sanzioni di violazioni per inosservanza di provvedimenti emessi da Covid. Che sono stati accertati dai Corpi o Comandi di Polizia Locale. Non devono essere più pagate attraverso bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma. Ma secondo le modalità fissate dall’Amministrazione destinataria dei proventi. La gestione delle attività successive alla redazione del verbale continua a essere, curata dalle Amministrazioni.

I proventi delle violazioni accertate da funzionari o agenti di Amministrazioni dello Stato, anche se relative ad inosservanza di provvedimenti temporanei adottati dalle Regioni o da Sindaci, sono destinati allo Stato. Le relative sanzioni dovranno essere pagate con le modalità classiche: bonifico bancario indirizzato alla Tesoreria Centrale di Roma, con l’IBAN bancario.

Quali possibili infrazioni

Per chi va in auto, multa di 533 euro quando sgarra. Un esempio: non conviventi, in 5 in auto, per giunta senza mascherina. Invece 400 euro quando si è fuori dall’auto: un pedone per esempio che non rispetta il distanziamento con obbligo di mascherina.