Ferrari 275 GTB/4: un esemplare perfetto in vendita per 3 milioni

La Ferrari 275 GTB/4 del 1967 è una delle auto più rare prodotte dalla casa automobilistica modenese. Questo perché sono stati costruiti solo 330 esemplari tra il 1966 e il 1968. Nonostante ciò, alcune unità sono ancora in circolazione e quasi tutte si presentano in ottime condizioni.

Ad esempio, Gullwing Motor Cars sta proponendo in vendita su eBay una 275 GTB/4 del ‘67 praticamente immacolata. La vettura presenta una carrozzeria rivestita in argento abbinata a interni in pelle Nero Connolly, entrambi che non richiedono nessuna riparazione.

Ferrari 275 GTB/4: solo 330 esemplari prodotti di questo bellissimo gioiello di Maranello

La vettura è stata acquistata originariamente a Ginevra, in Svizzera, ma è stata importata negli Stati Uniti nel 1970. Il contachilometri riporta solo 52.718 km percorsi e il venditore promette che l’auto si comporta ancora come se fosse nuova.

Sotto il cofano della Ferrari 275 GTB/4 è presente il motore Tipo 226 Colombo V12 da 3.3 litri capace di produrre una potenza di 300 CV a 8000 g/min e 294 nm a 6000 g/min. Tale propulsore consentiva alla vettura di raggiungere una velocità massima di 268 km/h.

L’auto fu costruita dalla casa automobilistica modenese prendendo come base la 275 GTB ma con una serie di aggiornamenti presenti sotto il cofano. La presentazione ufficiale al pubblico avvenne in occasione del Salone di Parigi nell’ottobre del 1966. Rispetto alla 275 GTB, la 275 GTB/4 proponeva delle sospensioni migliorate, un nuovo impianto di scarico e un nuovo sistema di raffreddamento.

Gullwing Motor Cars sostiene che la vettura viene venduta assieme a tutta la documentazione originale. Per quanto riguarda il prezzo, non è sicuramente alla portata di tutti in quanto il venditore chiede ben 2.950.000 dollari (2,5 milioni di euro).