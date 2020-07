Ferrari California T ottiene un trattamento su misura da Vilner

La Ferrari California T è stato il modello entry-level della casa automobilistica modenese dal 2014 fino al lancio della Portofino avvenuto nel 2017. Era sostanzialmente una California ma con sovralimentazione (da cui deriva l’aggiunta della lettera T al nome).

In questo articolo vi proponiamo un interessante esemplare modificato da Vilner caratterizzato da un abitacolo personalizzato, un set di borse da viaggio e dei cerchi a doppio tono. Il proprietario di questa California T ha specificato che non voleva stravolgere troppo lo stile generale della vettura.

Ferrari California T: Vilner ci mostra un bellissimo esemplare modificato per un cliente

Ecco perché la maggior parte dei cambiamenti sono stati fatti all’interno. In particolare, abbiamo una tappezzeria in rilievo presente in tutta la cabina con pelle rossa, elementi in fibra di carbonio e un volante dall’aspetto molto più sportivo composto da alcantara, fibra di carbonio e pelle rossa con cuciture bianche a contrasto.

“ll rosso è stata una scelta naturale: pelle pregiata che copre le curve di ogni pannello e parti bianche in contrasto che coprono tutto. Volevo ricreare la sensazione della lingerie di una donna per eccitare gli uomini e far sentire le donne a proprio agio e sexy all’interno“, ha dichiarato Atanas Vilner.

“Non abbiamo toccato la vernice originale di Ferrari a causa della richiesta del proprietario. Volevo davvero aggiungere un po’ di Fruit of Temptation in un punto visibile dall’esterno, quindi abbiamo deciso di dipingere i raggi dei cerchi nello stesso colore rosso usato per l’interno“, ha proseguito il fondatore e CEO di Vilner.

Altre modifiche apportate a questa Ferrari California T includono il rivestimento della plancia centrale, le cinture di sicurezza rosse e nere e un set di borse da viaggio realizzate a mano che si abbinano perfettamente all’abitacolo.