Noleggio auto a breve termine: 3 cose da sapere

Muoversi d’estate? Il noleggio auto a breve termine (qualche giorno) è la perfetta soluzione. In occasione delle prime partenze per le vacanze, Aniasa (autonoleggio) ricorda le principali regole da seguire per noleggiare un veicolo in senza prendere fregature. Dal momento della prenotazione fino alla riconsegna, passando per il ritiro del veicolo. Consigli cui si aggiungono le prescrizioni legate al distanziamento sociale per il coronavirus.

1) Noleggio auto a breve termine: come prenotare

Scegli il canale più adeguato per prenotare, facendo attenzione a distinguere le società di rent-a-car da agenzie e broker. Un conto è la compagnia; un altro i piccoli intermediari.

Al momento di chiudere la prenotazione verifica i servizi previsti e i costi aggiuntivi per servizi opzionali (navigatore o seggiolino per bambini o altro).

Non risparmiare sull’assicurazione: potrebbe proteggerti in caso di problemi, ma informati sulle franchigie. Chi causa danni all’auto o subisce il furto della macchina, paga le penali. Se invece prende un pacchetto all inclusive , con assicurazioni e senza penali (franchigie), viaggia tranquillo. Ovviamente spende di più.

Chiedi quali sono i metodi di pagamento accettati e quando ti verrà prelevato l'importo.

Fatti inviare una e-mail con tutti i dettagli della prenotazione, se fatta online.

Informati sulle procedure di sanificazione del veicolo praticate dall’operatore.

2) Noleggio auto a breve termine: ritirare la vettura

Al momento di prendere la vettura controlla l’interno/esterno e, se presenta danni, falli annotare sul contratto. Quando ridarai la macchina, nessuno potrà addebitarti niente.

Ricorda di presentare al desk patente (controlla prima la validità) e carta di credito (verifica disponibilità fondi e scadenza).

Fatti dire esattamente chi contattare e come comportarti in caso di guasto o incidenti .

. Se si affronta il viaggio con “non congiunti”, all’interno dell’abitacolo si potrà stare al massimo in tre persone in una vettura da cinque posti e in cinque in una da sette posti. In entrambi i casi nessuno potrà sedersi al fianco del conducente e vige l’obbligo di indossare la mascherina.

In caso di viaggio con “congiunti”, non esistono nuove limitazioni.

3) La riconsegna della vettura a noleggio

Riconsegna la vettura negli orari di apertura degli uffici, controlla che non vi siano nuovi danni e fatti rilasciare un’attestazione scritta. Se lasci le chiavi in una cassetta, fuori dall’orario di apertura, non dimenticare di fotografare il veicolo per poter contestare eventuali addebiti non dovuti. Se no, paghi delle penali.

Riporta l’auto con la stessa quantità di carburante: in caso contrario sono previste penali pesantissime.