Auto con ecoincentivo di 10.000 euro: occhio ai tempi di consegna

Il 1° agosto 2020, sbarcheranno in Italia le auto con ecoincentivo di 10.000 euro. Sono le elettrificate (elettriche e ibride plug-in) che godono del gettone voluto da un emendamento al decreto Rilancio, appena diventato legge. Il tutto grazie a un doppio ecobonus: il primo della legge Bilancio 2019; l’altro della legge di conversione del decreto Rilancio.

Auto con ecoincentivo di 10.000 euro: richiestissime

Le auto con ecoincentivo di 10.000 euro saranno richiestissime dai consumatori. Qui il discorso è duplice. Da una parte, i 50 milioni di dotazione per gli incentivi, che sono pochissimi e verranno fulminati all’istante. Dall’altra, c’è da chiedersi se le Case siano pronte. Per anni, hanno puntato su auto a benzina e a gasolio. Adesso che la richiesta di elettrificate (elettriche e ibride plug-in) schizzerà alle stelle in piena estate, i Costruttori come reagiranno? Sono pronti alla domanda?

Incentivi elettriche e ibride plug-in: due scenari

A seconda della Casa, gli scenari in materia di auto con ecoincentivo di 10.000 euro (elettriche e ibride plug-in) sono due.

Il Costruttore si è attrezzato per tempo e fa avere la macchina in pronta consegna: la vettura è in stock. Giusto il tempo di targare ed ecco la vettura al proprietario. La Casa non si è attrezzata per tempo. La filiale italiana deve chiedere il veicolo alla Casa madre: si aspetta che la vettura esca di fabbrica e venga consegnata in concessionaria. In questo secondo caso, le attese per il consumatore possono essere di poche settimane o anche di mesi.

Morale: se volete approfittare degli incentivi, attenti a non confondervi. Le promozioni delle Case sono valide solo per auto in pronta consegna. Ma qui si tratta di incentivi statali (uniti a quelli dei Costruttori). Che possono cogliere impreparate le Case. Chiedete quindi per bene i tempi di consegna. Valutate pure che i tempi di consegna siano certi e non approssimativi.