Incentivi FCA: la guida per risparmiare

Arrivano gli incentivi FCA. Sono del Gruppo, da non confondere coi bonus dello Stato stanziati dalla legge Bilancio 2019. Niente a che fare neppure con gli ecobonus forse in arrivo il 1° agosto 2020. Neppure c’entrano gli incentivi locali, che sono altra cosa ancora.

Incentivi FCA: di che si tratta

Il Gruppo FCA, il 13 luglio, ha avviato un programma di incentivi per chi acquista una nuova vettura Fiat, Alfa Romeo, Jeep e Lancia: un bonus fino a € 10.000, anche senza rottamazione del proprio veicolo usato.

C’è l’anticipo zero.

Più la prima rata a gennaio 2021 grazie al finanziamento proposto da FCA Bank.

Bonus Fiat

Qualche esempio? Fino a € 7.000 di bonus per una Fiat: una 500X da € 14.500 oppure una 500L o una Tipo da € 11.900.

Bonus Jeep

Anche il marchio Jeep offre un bonus fino a € 7.000 sui modelli Renegade e Compass, beneficiando del finanziamento a 49 mesi Jeep Excellence (by FCA Bank).

Gettone di € 7.000 per Renegade e Compass 4xe, plug-in.

Inoltre, fino al 31 agosto, sono valide iniziative straordinarie sull’acquisto di Grand Cherokee e Cherokee in pronta consegna, con bonus che possono arrivare a € 20.000 per Grand Cherokee e a € 10.000 per Cherokee.

Bonus Alfa Romeo e Lancia

Su una vasta selezione di Giulietta in pronta consegna, è possibile beneficiare di un bonus fino a € 10.000.

Per la Lancia Ypsilon, bonus fino a € 4.000.

Un paio di accortezze

Anzitutto, verificate bene lo sconto. Genericamente e correttamente, si parla di bonus sino a € 10.000: non di € 10.000 fisso per tutte. Dipende da caso a caso. L’extrabonus, quindi lo sconto massimo, si ha col finanziamento: valutate gli interessi dati dal TAN e i costi del prestito dati dal TAEG. Infine, si tratta di macchine in stock, non modificabili con optional: se volete accessori, niente promozione.