Fiat Chrysler nomina nuovo CEO in Sud Africa

Nell’ambito di una ristrutturazione in alcuni mercati africani, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato la nomina di Ismaeel Hassen come nuovo CEO di FCA South Africa (SA). L’amministratore delegato uscente Pierre Martin Bos dirigerà ora le operazioni dell’azienda in Marocco.

“Sono molto grato di aver avuto l’opportunità di guidare il mercato sudafricano per Fiat Chrysler, poiché i nostri marchi hanno mostrato una forte crescita e potenzialità nell’ultimo anno. Mentre sono incredibilmente triste di aver trascorso meno tempo in Sud Africa di quanto pensassi, lascio il mercato in mani molto capaci con Ismaeel al timone e una squadra che si è stagionata molto rapidamente” ha detto Bos.

Non estraneo alla famiglia FCA, Ismaeel è tornata in Sudafrica nell’agosto dell’anno scorso dopo aver trascorso più di un decennio in Medio Oriente lanciando molti dei marchi di Fiat Chrysler e sviluppando la rete con distributori generali. La sua esperienza si estende a vendite, prodotti, marketing, logistica e assistenza post-vendita.

“So di poter fare una differenza positiva e immediata per questi marchi entusiasmanti. Lavorerò a stretto contatto con i nostri attuali e futuri partner di rete per assicurarci di riaffermare la nostra presenza e il nostro impegno per il mercato, offrendo prodotti pluripremiati a livello mondiale con offerte aggressive per i consumatori all’interno di una rete incentrata sui clienti. ”

Hassen ha conseguito un MBA presso l’Università di Wolverhampton, nel Regno Unito. La sua nomina ha effetto immediato. Fiat Chrysler Sud Africa ha una rete di rivenditori in Sud Africa responsabile delle vendite e dell’assistenza di tutti i marchi FCA, con una rappresentanza in sette paesi dell’Africa orientale.

