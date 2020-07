FCA Bank annuncia quattro nuove nomine

In FCA Bank è tempo di cambiamenti. La S.p.A. impegnata nel finanziamento in ambito automobilistico, che gestisce anche la controllata Leasys S.p.A., nata dalla joint venture tra FCA Italy e Crédit Agricole Consumer Finance ha annunciato quattro nuove nomine all’interno del gruppo già a partire dal primo di luglio. Le nuove nomine introducono Rolando D’Arco come Head of European Market di FCA Bank Group, Juan Manuel Pino come Head of Sales & Marketing di FCA Bank Group, Luca Caffaro come CEO di FCA Capital France e Marcella Merli come Country Manager di FCA Bank Belgium.

Ecco come saranno redistribuite le nuove nomine

I nuovi quattro nominati all’interno di FCA Bank avranno quindi ruoli di rilievo all’interno del gruppo. Rolando D’Arco assumerà infatti il ruolo di Head of European Market di FCA Bank Group al posto di Alain Juan che esce da FCA Bank al fine di perseguire alcuni suoi interessi personali. Questa responsabilità si aggiunge quindi al ruolo pregresso in cui era già Head of Business Development. D’Arco, già CEO di FCA Capital France, riporterà quindi a Giacomo Carelli CEO & General Manager di FCA Bank Group.

Allo stesso tempo Juan Manuel Pino assumerà il ruolo di Head of Sales & Marketing di FCA Bank Group subentrando a Marcella Merli uscente da quel ruolo in accordo col nuovo incarico nello stesso Gruppo. Juan Manuel Pino già in precedenza aveva rivestito il ruolo di Sales & Marketing Manager di FCA Capital Espana e riporterà anche in questo caso a Giacomo Carelli CEO & General Manager di FCA Bank Group. Luca Caffaro assume il ruolo di CEO di FCA Capital France, prendendo quindi il posto di Rolando D’Arco. Luca Caffaro, in precedenza Chief Financial & Credit Officer di Ferrari Financial Services in Germania, riporterà a Rolando D’Arco nuovo Head of European Market di FCA Bank Group.

Infine Marcella Merli ha assunto il ruolo di Country Manager di FCA Bank Belgium prendendo posto dell’uscente Jean Luc Mas. In precedenza Marcella Merli aveva rivestito il ruolo di Head of Sales & Marketing di FCA Bank Group e riporterà ora a Rolando D’Arco, nuovo Head of European Markets di FCA Bank Group.