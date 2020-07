Ferrari F40: all’asta un motore V8 biturbo quasi nuovo

Pochi motori sono speciali come il V8 biturbo da 2.9 litri sviluppato da Ferrari che è stato implementato sulla mitica Ferrari F40. Non capita tutti i giorni di vedere all’asta l’epica supercar del cavallino rampante, ancora meno se si tratta soltanto del motore.

Il propulsore della F40 riportato in questo articolo è attualmente offerto all’asta su Collectingcars.com e, al momento della pubblicazione di questo articolo, è riuscito a raggiungere la somma di 52.000 sterline (57.670 euro) con tre giorni ancora disponibili dalla chiusura della vendita.

Ferrari F40: il motore V8 dell’iconica supercar è in cerca di un nuovo proprietario

Il V8 biturbo si trova attualmente a Copenaghen e, secondo quanto riportato nell’annuncio, è in ottime condizioni. Oltre all’unità stessa, vengono forniti i collettori di scarico e l’intercooler ma purtroppo non viene menzionata la presenza dei turbocompressori.

Secondo l’annuncio dell’asta, il motore ha alle sue spalle una storia molto interessante in quanto non è stato estratto da una F40 di produzione ma si tratta di un’unità extra utilizzata da un team di corse giapponese per scopi di test. L’otto cilindri da 2.9 litri, inoltre, avrebbe accumulato meno di 1000 km.

Al termine del periodo di prova, il powertrain è stato estratto dall’auto da corsa e rimasto inutilizzato da quel momento in poi. È stato fermo per 25 anni ma, essendo un motore della Ferrari F40, non è stato abbandonato in un capannone. L’annuncio di Collectingcars.com riporta che il motore avrebbe bisogno di un servizio di manutenzione importante nel caso in cui il futuro proprietario decidesse di utilizzarlo.