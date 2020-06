Fiat Chrysler avrebbe minacciato di licenziare i lavoratori che interrompono la produzione per le preoccupazioni legate a COVID-19

Pochi giorni dopo che i lavoratori di Fiat Chrysler in due impianti di assemblaggio nell’area di Detroit hanno interrotto la produzione a causa delle preoccupazioni sulla diffusione della mortale malattia COVID-19, la rabbia continua a crescere per le condizioni non sicure e la copertura di nuovi casi da parte della direzione e degli Stati Uniti Unione dei lavoratori automatici.

I lavoratori degli stabilimenti di assemblaggio Jefferson North e Sterling Heights hanno istituito comitati di sicurezza per proteggere la vita dei lavoratori negli impianti e coordinare l’azione con i lavoratori dell’industria automobilistica e di altre fabbriche e luoghi di lavoro. In risposta a questa coraggiosa azione, i comitati sono stati contattati dai lavoratori in tutti gli Stati Uniti per informazioni su come istituire i comitati di sicurezza nei propri stabilimenti.

Un’inchiesta è arrivata da un lavoratore Ford di Kansas City che ha scritto che i lavoratori del suo stabilimento “non si fidano delle aziende e dell’Unione in questo momento su questi problemi di Coronavirus” e vorrebbero “sapere come possiamo formare un comitato per la sicurezza nella nostra fabbrica. Non ci hanno dato aggiornamenti da Ford e UAW dopo che abbiamo sentito voci su dipendenti inviati a casa a causa di questo virus.”

I comitati di sicurezza di Jefferson North e Sterling Heights hanno emesso sei richieste, compresa la notifica immediata di eventuali casi di COVID-19; la chiusura della fabbrica per almeno 24 ore dopo la conferma di un caso per la pulizia profonda dell’intero impianto, distanza sociale quando si entra ed esce dalla fabbrica e durante tutte le pause; e l’interruzione della produzione per 10 minuti ogni ora per consentire ai lavoratori di togliersi le maschere, riposare e rinfrescarsi. Hanno anche chiesto test regolari e universali e il diritto di rifiutare di lavorare, senza ritorsioni dalla direzione o dalla UAW, se le condizioni non sono sicure.

In risposta a questa crescente iniziativa dei lavoratori, la direzione aziendale e la UAW hanno lanciato una campagna per minacciare i lavoratori con il licenziamento se interrompono la produzione per proteggere le loro vite.

Lunedì, i supervisori delle strutture FCA in tutto il paese hanno temporaneamente sospeso la produzione e hanno visitato ogni postazione di lavoro per leggere una lettera provocatoria di un alto dirigente aziendale. Secondo una registrazione di una di queste sessioni che i lavoratori hanno inviato alla newsletter del WSWS Autoworker, il dirigente ha affermato: “Le interruzioni del lavoro non autorizzate nelle nostre strutture creano sia disturbi che potenzialmente problemi di sicurezza e quindi non possono essere tollerate”.

Ha continuato, “FCA indagherà su qualsiasi interruzione del lavoro non autorizzata e agirà in modo appropriato, immediato e decisivo sul dipendente che ha scoperto di aver istigato inutilmente tali attività”, minaccia la lettera. “Oltre all’adeguata azione disciplinare, interruzioni del lavoro non autorizzate comporteranno una retribuzione zero. Questi protocolli si applicano a tutti i dipendenti rappresentati e non rappresentati, indipendentemente da dove lavorano ”.

La lettera affermava erroneamente che FCA e UAW avevano “messo in atto una serie di processi per affrontare i problemi di sicurezza” e istruivano i lavoratori a fare affidamento su “il vostro supervisore, il capo squadra, la salute ambientale, il rappresentante UAW, il rappresentante delle risorse umane di Fiat Chrysler “per segnalare condizioni pericolose. In altre parole, dovrebbero fare affidamento sulle stesse persone che hanno nascosto la verità e hanno chiesto ai lavoratori di sacrificare la loro salute e la salute dei loro cari per il profitto aziendale.

Dopo aver letto questa lettera, i supervisori hanno incaricato i lavoratori di firmare un elenco indicante che erano stati informati di questa nuova politica. Se decidevano di non firmare, ai lavoratori veniva detto di scrivere “RTS” (Rifiutato di firmare) accanto al loro nome. I dirigenti hanno affermato di non sapere se ciò avrebbe comportato un’azione di ritorsione contro i lavoratori resistenti.

Ti potrebbe interessare: I lavoratori di Fiat Chrysler di Detroit fermano la produzione per il secondo giorno