Manutenzione e riparazione auto: gli italiani hanno speso di più nel 2019

Uno studio condotto dall’Osservatorio Autopromotec riporta che gli automobilisti italiani hanno speso 33,4 miliardi di euro per la manutenzione e la riparazione della propria auto solo nel 2019. Parliamo di un aumento del 4,1% rispetto alla spesa sostenuta nell’anno precedente.

Secondo l’osservatorio, la crescita della spesa deriva da tre fattori principali: aumento dei prezzi dei servizi di assistenza alle auto, incremento del parco circolante di vetture e crescita della quantità di interventi fatti dalle officine per manutenzione e riparazione.

Manutenzione e riparazione auto: 4,1% di spese in più nel 2019 rispetto al 2018

Nel primo caso, l’Osservatorio Autopromotec afferma che si è verificato un aumento dell’1,4% dei prezzi dei servizi di assistenza alle auto nel 2019. Tale percentuale è stata calcolata prendendo in considerazione gli indici Istat dei prezzi per manutenzione e riparazione e per l’acquisto di pneumatici, lubrificanti, ricambi e accessori.

Nel secondo caso, il parco circolante di auto in Italia è cresciuto dell’1,4% lo scorso anno rispetto al 2018 con 39.545.232 esemplari. Infine, gli interventi di riparazione e manutenzione effettuati dalle officine sulle auto sono aumentati dell’1,2% sempre lo scorso anno rispetto a 12 mesi prima.