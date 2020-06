Fiat Chrysler e PSA dovrebbe rivedere i termini della fusione secondo un investitore

Un azionista del gruppo PSA chiede alla casa automobilistica di modificare i termini della sua fusione con Fiat Chrysler Automobiles. Ciò allo scopo di riflettere la flessione nel settore automobilistico globale e le prospettive in calo di FCA. Sei mesi dopo aver siglato un accordo di fusione, le fortune delle due società sono divergenti, ha dichiarato Phitrust con sede a Parigi in una dichiarazione lunedì in vista dell’incontro annuale con il gruppo PSA del 25 giugno.

Un azionista del gruppo PSA chiede alla casa automobilistica di modificare i termini della sua fusione con Fiat Chrysler

Il settore automobilistico ha subito un cambiamento sismico da quando le due dinastie automobilistiche hanno svelato il loro piano per unirsi al quarto produttore mondiale. La pandemia di coronavirus ha chiuso fabbriche e concessionari in tutto il mondo, portando a un crollo delle vendite. Mentre FCA è pronta a ottenere una linea di credito sostenuta dallo Stato per 6,3 miliardi di euro in Italia, il direttore finanziario di PSA Philippe de Rovira ha affermato che la società francese vuole essere “il più libera possibile dalla dipendenza pubblica”.

Un portavoce di PSA ha rifiutato di commentare la critica, ma ha sottolineato la dichiarazione congiunta dei gruppi della scorsa settimana in cui hanno affermato che i preparativi per la fusione stanno avanzando come previsto. PSA e FCA hanno già rivisto un aspetto della fusione. Hanno rottamato 1,1 miliardi di euro di dividendi, che avevano accettato di pagare come parte dell’accordo, citando l’impatto negativo della crisi COVID-19. L’accordo includeva anche un piano per Fiat Chrysler per la distribuzione di un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro. Le società non hanno fornito dettagli su tale pagamento dall’inizio dell’epidemia.

Ti potrebbe interessare: Fusione FCA-PSA: ecco perché l’Unione Europea sta indagando