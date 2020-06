Ford e Fiat Chrysler ritornano ai livelli di produzione pre-coronavirus

Ford e Fiat Chrysler prevedono di tornare ai programmi di produzione di pandemia pre-coronavirus nei loro stabilimenti statunitensi già da lunedì. Il ritorno dei turni, che è stato confermato venerdì, è una pietra miliare per le case automobilistiche che cercano di soddisfare la domanda dei consumatori di pickup e SUV redditizi. “Siamo lieti di essere in grado di tornare al nostro normale schema operativo negli Stati Uniti lunedì – che è prima del previsto – perché la nostra forza lavoro e i nostri fornitori sono in grado di supportare”, ha detto la portavoce della Ford Kelli Felker in un comunicato via e-mail. “La sicurezza della nostra forza lavoro continua ad essere la nostra massima priorità.” Le azioni Ford sono aumentate di circa il 2% venerdì mattina a $ 6,47. Le azioni di Fiat Chrysler sono aumentate dello 0,6% a $ 9,41.

Jim Farley, Chief Operating Officer di Ford, in precedenza aveva dichiarato che la società prevede di riportare la produzione nordamericana ai livelli pre-pandemici entro il 6 luglio. Ha affermato che la società continua a intensificare le operazioni in Messico, dove ha due impianti di assemblaggio.

Fiat Chrysler, secondo la portavoce Jodi Tinson, è tornata ai turni pre-pandemici in Messico. Ha rifiutato di commentare se gli impianti nordamericani sono tornati alla piena produzione. L’ultimo impianto di Fiat Chrysler a tornare ai turni pre-pandemici è Belvidere in Illinois, che produce la Jeep Cherokee. Il secondo turno dell’impianto è previsto per il ritorno lunedì.

Le case automobilistiche hanno chiuso le fabbriche statunitensi a marzo mentre il coronavirus si diffuse rapidamente in tutto il paese. Le case automobilistiche di Detroit hanno iniziato a riprendere la produzione di veicoli il 18 maggio. Gli ultimi stabilimenti negli Stati Uniti che hanno ripreso per Ford sono stati i terzi turni negli stabilimenti di Chicago, Dearborn, Michigan e Louisville, Kentucky. Le fabbriche producono principalmente pickup e SUV.

General Motors prevede di tornare ai livelli di produzione nordamericani entro la fine di giugno, se non prima, ha dichiarato l’amministratore delegato e il presidente della GM Mary Barra. Un portavoce GM ha confermato quei piani venerdì.

