Assicurazione auto: i prezzi sono diminuiti nel 2019 secondo IVASS

L’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo report nel quale rivela che le tariffe dell’assicurazione auto sono scese leggermente mentre quelle per motocicli e ciclomotori sono aumentate.

Lo stesso rapporto, inoltre, sottolinea che in Italia il prezzo medio dell’RC auto è più alto di 90 euro rispetto ai paesi europei più importanti (Francia, Germania, Spagna e Regno Unito). Questo perché si sono verificati maggiori costi per gli incidenti stradali.

Assicurazione auto: il prezzo medio dell’RCA nel 2019 è stato di 414 euro

Entrando più nello specifico, il rapporto annuale dell’IVASS riporta che gli italiani hanno pagato un’assicurazione auto media di 414 euro nel 2019. Parliamo di una diminuzione dell’1,8% rispetto al 2018 (422 euro). Anche se parliamo di una percentuale particolarmente bassa, per fortuna rappresenta un trend positivo iniziato nel 2012. Infatti, in sette anni il costo dell’RCA è passato da 578 euro a 414 euro (-28,3%).

Al contrario, l’RC moto ha registrato un incremento del 2,7% rispetto al 2018 (271 euro in media). Da notare, però, che il costo medio è sceso di 30 euro rispetto ai 301 euro necessari per assicurare una moto nel 2011. Il sistema di risarcimento diretto (o CARD), che permette ai danneggiati non responsabili o parzialmente responsabili di ottenere un risarcimento diretto dal proprio assicuratore, ha liquidato l’81% dei sinistri avvenuti durante tutto l’anno scorso e il 47,3% degli importi di risarcimenti.

Per quanto concerne i risarcimenti ordinari (o NO CARD) hanno riguardato il 19% degli incidenti e il 52,7% degli importi. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni riporta, però, che il costo complessivo di tutti gli incidenti pagati (sia CARD che NO CARD) è stato di 4469 euro nel 2019. Si tratta di una somma molto vicina a quella del 2018 ma aumentata del 9,2% nell’ultimo decennio.

La relazione annuale dell’IVASS riporta che il numero di assicurazioni auto con scatola nera ha rappresentato il 23% dei contratti stipulati tra ottobre e dicembre 2019. Ciò naturalmente ha portato a una riduzione del premio medio. I risparmi per sventate frodi, infine, sono risultati di 253 milioni di euro nel 2018.