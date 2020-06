Fiat Chrysler: niente chiusura estiva per la maggior parte degli stabilimenti in USA

La maggior parte degli stabilimenti di Fiat Chrysler Automobiles in Nord America non chiuderanno per una o due settimane quest’estate dopo essere rimasti inattivi per due mesi quest’anno a causa della pandemia di coronavirus. Gli impianti, tra cui Jefferson North Assembly a Detroit e Sterling Heights Assembly, continueranno a funzionare “per soddisfare la forte domanda dei consumatori”, ha detto il portavoce della società Jodi Tinson. I tempi di fermo di solito offrono all’azienda la possibilità di riattrezzare l’impianto per il prossimo modello, ma molte case automobilistiche stanno impiegando il tempo per recuperare il ritardo sulla produzione.

Jefferson North produce i SUV Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango e Sterling Heights produce il pickup Ram 1500. Il complesso di assemblaggio Jeep a Toledo, lo stabilimento automobilistico a Brampton, Ontario e gli impianti di furgoni e camion a Saltillo, in Messico, continueranno a funzionare.

Warren Truck, che costruisce il vecchio pickup Ram Classic, si fermerà la settimana del 29 giugno e rimarrà chiuso fino alla fine di settembre. La struttura sta subendo un rinnovamento di $ 1,5 miliardi che include un nuovo negozio di vernici per fabbricare i nuovi SUV Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer.

Lo stabilimento Fiat Chrysler di Belvidere in Illinois, che realizzerà il SUV Jeep Cherokee, chiuderà la settimana del 17 agosto. L’impianto di minivan Chrysler in Ontario chiuderà nelle settimane del 20 e 27 luglio. La fabbrica di Toluca in Messico, che produce la Jeep Compass e altri crossover, inizierà un cambio di modello di quattro settimane il 6 luglio. Gli impianti di propulsione, stampaggio e componentistica di Fiat Chrysler allineano i loro schemi di lavoro per supportare la produzione.

