FCA: l’ok al prestito da 6,3 miliardi è sempre più vicino

Il Governo italiano sarebbe intenzionato a dare l’ok all’approvazione del prestito da 6,3 miliardi di euro destinato ad FCA, secondo quanto affermato nelle scorse ore da Bloomberg. Tale somma è stata messa a disposizione da Intesa Sanpaolo in seguito all’approvazione della SACE.

In caso di convalida definitiva, si tratta del finanziamento europeo approvato più grosso e garantito da un governo a una casa automobilistica dall’inizio dell’emergenza coronavirus.

FCA: il prestito da 6,3 miliardi di euro dovrebbe essere confermato nei prossimi giorni

I termini e le condizioni dell’accordo verranno firmati entro la fine di questa settimana, secondo alcune indiscrezioni, dal Ministro delle Finanze Roberto Gualtieri in seguito all’ok definitivo proveniente dagli uffici contabili del ministero. Dopodiché è prevista l’approvazione da parte del revisore dei conti.

Al momento, sia i dirigenti di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) che il portavoce del ministro non hanno voluto commentare la notizia. Vi ricordiamo che il denaro verrà utilizzato dal gruppo automobilistico italo-americano per finanziare esclusivamente gli stabilimenti presenti in Italia, per pagare gli stipendi ai lavoratori, per pagare i fornitori e per ricoprire tutti i vari investimenti già prefissati per le fabbriche italiane.

Queste dichiarazioni sono state confermate un po’ di giorni fa da Gualtieri e da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di SACE. Essi hanno affermato che gli oltre 6 miliardi di prestito per FCA serviranno per garantire la stabilità dell’intera filiera automotive italiana che rappresenta una parte importante dell’intero sistema industriale del nostro Bel Paese.