Ferrari F12 sfida una Tesla Model S in una drag race | Video

Il nome di Ferrari viene spesso associato a prestazioni senza pari. Nonostante ciò, non tutte le supercar del cavallino rampante sono uguali. Ad esempio, la SF90 Stradale è una potente hypercar che sicuramente dà del filo da torcere alla maggior parte degli altri veicoli su una pista. La F8 Tributo, invece, è adatta a chi cerca una vettura tuttofare.

La Ferrari F12 ai suoi tempi era la supercar del cavallino rampante più veloce che si potesse comprare. Sotto il cofano troviamo un motore V12 aspirato da 6.3 litri che all’epoca vinse molti premi. Grazie a questo propulsore, la F12 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi, il che non è affatto male per un’auto a trazione posteriore e con motore senza sovralimentazione.

Ferrari F12: la supercar di Maranello gareggia contro una Tesla Model S

In aggiunta, la due posti ha anche un vano bagagli molto capiente con una capacità di circa 500 litri. Insomma, la Ferrari F12 è stata costruita per i piloti e per tutte quelle persone che cercavano una grand tourer confortevole e performante allo stesso tempo. Tutte queste caratteristiche rendono la vettura molto simile alla Tesla Model S in quanto quest’ultima è sia utile che rapida nell’accelerazione.

Negli ultimi mesi abbiamo visto diversi proprietari delle vetture elettriche di Tesla partecipare alle drag race per far conoscere a tutti le loro performance. Addirittura, ci sono alcuni proprietari di muscle car che si rifiutano di gareggiare contro una berlina a batteria.

In fondo all’articolo trovate due video pubblicati su YouTube che ci mostrano una gara di accelerazione condotta proprio fra una Ferrari F12 e una Model S P85D del 2015. Purtroppo, una delle caratteristiche principali che contraddistingue questi due modelli, ossia il sound, non viene riprodotto nel primo filmato.

Fortunatamente, però, nella seconda clip è possibile godere del rombo e del suono erogati dal V12 ad aspirazione naturale della supercar di Maranello. Per scoprire il vincitore di questa sfida, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima dei due filmati presenti qui sotto.