FCA Bank presenta la Carta Club, l’innovativa e conveniente modalità di pagamento per il finanziamento auto, ricca di vantaggi e trasformabile in qualsiasi momento in Carta di Credito VISA, personalizzata con i marchi delle vetture FCA. Con la sua nuova Carta Club, FCA Bank propone, attraverso la rete dei concessionari FCA, uno strumento pratico ed innovativo per il pagamento del finanziamento auto, garantendo un mondo di vantaggi e di convenienza unici, resi ancora più esclusivi se trasformata in una Carta di Credito VISA.

FCA Bank presenta la Carta Club, l’innovativa e conveniente modalità di pagamento per il finanziamento auto

Il meccanismo è semplice: ad ogni finanziamento FCA Bank sottoscritto presso la propria concessionaria di fiducia verrà abbinata, sempre su richiesta del cliente, la Carta Club gratuita, che l’acquirente riceverà direttamente a casa, nella versione del brand scelto per la nuova auto. Da quel momento potrà beneficiare di numerosi privilegi esclusivi grazie all’accumulo di buoni sconto in funzione dell’importo della rata addebitata sulla carta stessa.

La Carta, oltre a consentire ai membri del Club di accumulare buoni sconto in funzione dell’importo della rata del finanziamento (1 Euro di buono sconto per ogni 100 Euro di rata), riconoscerà, da subito, un voucher di benvenuto del valore di 50 Euro, utilizzabile per effettuare acquisti di merchandising del brand FCA preferito, nonché di prodotti messi a disposizione da prestigiosi marchi. Il cliente potrà anche usufruire di voucher sconto sia su accessori e servizi dei brand FCA che su altri prodotti e servizi della gamma FCA Bank.

Oltre ad essere gratuita e valida per dodici mesi dall’emissione, con possibilità di estensione sino a quattro anni, essa consente al titolare di trasformarla in una vera e propria Carta di Credito VISA con estrema semplicità, comodamente da casa, in modo totalmente digitale.

Ti potrebbe interessare: FCA Bank e Leasys insieme alla Croce Rossa Italiana, la mobilità al servizio del paese