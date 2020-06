RAM è il marchio più venduto di FCA in Messico a maggio

Fiat Chrysler Automobiles Messico ha riferito che a maggio il marchio RAM è stato quello che ha consegnato il maggior numero di veicoli sul mercato: 1.377 dei 2.437 venduti. Le vendite del modello ProMaster sono quadruplicate, sebbene non siano state indicate cifre. Quelle di Light Duty sono state 626. Quelle del 700, sono state 313 e delle unità ProMaster Rapid 212. Insieme a questo, Bruno Cattori Alonso, presidente e amministratore delegato, CEO di FCA Mexico, ha condiviso che Alfa Romeo, con la vendita di 4 unità nel quinto mese dell’anno, ha presentato un’applicazione 3D chiamata Alfa Romeo VR che consente di configurare Modelli Giulia e Stelvio.

“Il programma, sviluppato dagli ingegneri messicani, non solo aiuta a selezionare il colore del corpo o il tipo di finitura in cabina, ma consente anche di scoprire vari elementi nascosti come il gruppo propulsore, il design delle sospensioni, gli airbag e dettagli », ha assicurato. Oltre che dell’ottimo risultato di RAM ha inoltre preso atto delle consegne di altri marchi del gruppo. Jeep ha venduto 426 unità di cui 152 erano Wrangler, 91 Grand Cherokee e 76 Gladiator. Dodge ha immatricolato 432 unità con il modello Attitude come leader delle vendite del marchio con 229 unità consegnate. FIAT ha commercializzato 183 veicoli: 84 del modello Mobi e 50 di Fiat UNO. Chrysler ha consegnato 15 auto.

