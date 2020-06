Polyteck sigla un accordo con Fiat Chrysler

Polyteck, società indipendente di gestione delle strutture, ha firmato un importante contratto per fornire servizi a Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Con sede in tre siti a Slough, Polyteck fornirà una vasta gamma di servizi di gestione delle strutture per la sede commerciale britannica della società, nonché una struttura di formazione e showroom. Il contratto iniziale di 12 mesi vedrà la società offrire servizi FM tra cui l’assistenza e la manutenzione di HVAC, refrigeratori, illuminazione e aria condizionata, nonché test PAT ed elettriche e servizi di igiene dell’acqua.

Scelti per i suoi lavori reattivi ad alte prestazioni e con il miglior rapporto qualità-prezzo negli ultimi 12 mesi, gli esperti del settore FM utilizzeranno la loro forza lavoro esistente di specialisti interni per fornire i servizi. Neil Wheadon, direttore delle operazioni, Polyteck, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ottenuto questo contratto. Non solo dimostra la nostra capacità di lavorare con marchi e aziende di alto profilo che condividono valori simili quando si tratta di eccellenza del servizio, ma significa anche che siamo in grado di continuare a costruire la nostra attività regionale fuori Londra.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) progetta, ingegnerizza, produce e vende veicoli e relative parti, servizi e sistemi di produzione in tutto il mondo. I suoi marchi automobilistici includono Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Ram e Maserati.

