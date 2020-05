FCA lancia podcast sulla sicurezza stradale e l’empatia

FCA in Brasile ha lanciato un podcast con l’obiettivo di espandere le conversazioni relative alla campagna Maio Amarelo. Il primo episodio parla della sicurezza oltre al traffico e il secondo affronta l’empatia. “L’empatia è la capacità di mettersi nei panni dell’altro dalla loro prospettiva. Essere empatici significa lasciarsi andare e avere l’altro come riferimento nella sua interezza. Siamo in grado di entrare in empatia in qualsiasi area della nostra vita, sia nel personale, che professionale e persino nel traffico “, afferma Roberta Pessoa, psicologa della FCA Saúde.

“Gli atteggiamenti che molte persone hanno nel traffico, come il non rispetto della corsia pedonale, il superamento di segnali di pericolo e altre infrazioni minacciano la sicurezza e devono essere rivisti per evitare incidenti. Queste infrazioni riflettono una posizione molto individualistica e, soprattutto, in questo momento in cui viviamo in unione con il covid-19, che mostra sempre più la necessità di pensare al bene collettivo ”, spiega Luciana Costa, coordinatrice della sostenibilità di FCA.

Per espandere le conversazioni del podcast, con ogni episodio lanciato, FCA pubblicherà brevi video dei partecipanti per presentare il tema e invitare il pubblico ad ascoltare il materiale. A causa del periodo di isolamento sociale, nonché dei podcast, i video sono stati registrati da ciascun dipendente e nelle proprie case.

Ti potrebbe interessare: FCA investe oltre 580.000 euro nella produzione di mascherine in Brasile