Leasys con i Borghi più belli d’Italia per il rilancio del turismo: nasce “IO NOLEGGIO ITALIANO”

Annunciata la partnership tra Leasys e l’Associazione I Borghi più belli d’Italia, volta a sostenere la ripresa del sistema turistico e la riscoperta dei comuni più affascinanti del Paese. Nasce “IO NOLEGGIO ITALIANO”, la nuova formula pensata per l’estate italiana, che offre la possibilità di riscoprire l’incanto dei piccoli centri in auto, il mezzo di trasporto sicuro e poco esposto al rischio pandemico. Con la nuova formula, all’insegna della convenienza, è possibile noleggiare un’auto a partire da 21 euro al giorno, per un minimo di 4 giorni, e da 18 euro al giorno per una settimana o più.

“In questo particolare momento di crisi sociale ed economica è importante mettere in campo tutte le energie per mantenere in vita il tessuto economico e produttivo. Il turismo è uno dei pilastri della nostra economia: con questo accordo pensiamo di poter contribuire a mantenerlo vitale in attesa della ripartenza. Il turismo di prossimità è il futuro prossimo e i Borghi più Belli d’Italia ne rappresentano la punta di eccellenza, luoghi dal fascino senza tempo che possono essere visitati in sicurezza“ questo è il commento di Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione I Borghi più belli d’Italia.

“Siamo orgogliosi della partnership tra Leasys e I Borghi più belli d’Italia, che rappresentano la bellezza del nostro Paese nella sua essenza. Questo accordo vuole sostenere il rilancio del turismo nazionale tramite una campagna di promozione e iniziative congiunte a sostegno dei piccoli centri italiani d’eccellenza” ha commentato Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank e Presidente Leasys S.p.a.

