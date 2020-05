FCA Grecia sfrutta la tecnologia per facilitare le vendite

Al fine di servire meglio il pubblico, specialmente durante il periodo di validità delle misure restrittive per far fronte alla pandemia di COVID-19, FCA Grecia offre il servizio Car @home nel paese ellenico. Utilizzando la nuova tecnologia, il nuovo servizio consente di completare tutti i processi di acquisizione di una nuova auto a distanza, con passaggi molto semplici che non richiedono alcun movimento da parte dell’utente.

Il servizio Car @ home viene aggiunto alla rete digitale sviluppata di aziende rappresentate da FCA Grecia (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth e Fiat Professional), che offrono informazioni al pubblico, opzioni di configurazione dell’auto, nonché la possibilità di comunicazione per eventuali chiarimenti attraverso la rete di distributori autorizzati in tutta la Grecia.

Come parte di Car @ home, inizialmente l’interessato entra in contatto tramite FCA Grecia o direttamente con il Distributore autorizzato che lo desidera tramite il modulo di contatto disponibile sui siti Web delle società del Gruppo (o anche tramite il Servizio clienti tel: 800 11 500 800 da fisso fisso e 210 99 88 542 da cellulare con addebito urbano).

Un rappresentante del rivenditore autorizzato pianifica quindi una videochiamata con il cliente tramite l’ app Google Hangouts Meet. Lì, il consulente di vendita può parlare, presentare l’auto, le opzioni di finanziamento e persino condurre uno scambio esplorativo di scambio di auto che l’interessato potrebbe avere, rispondendo alle sue domande, proprio come farebbero se si fossero incontrati al negozio. in vendita.

Grazie al materiale informativo completo, ma anche alla possibilità di configurare l’auto, tramite Car @home, il consulente di vendita di FCA Grecia può presentare l’auto in modo completo ed esplorare le esigenze del cliente, proponendo la migliore opzione possibile. La tecnologia di videochiamata consente il contatto diretto con l’interlocutore e allo stesso tempo spiega tutte le funzionalità in modo interattivo.

Ma Car @ home non si limita a smettere di inviare informazioni. Attraverso il programma, l’interessato può ricevere l’offerta finale, i test della stampa speciale in articoli e video pertinenti, ordinare l’auto desiderata, ma anche completare il processo di pagamento o finanziamento senza spostarsi dalla sua posizione. In particolare, tramite FCA Bank , le soluzioni di finanziamento sono fornite dal processo di firma elettronica remota, con l’acquirente in grado di completare tutte le azioni rilevanti anche dal suo telefono cellulare e senza naturalmente trasferirsi da casa. L’intera rete di distributori autorizzati FCA Grecia ha già completato la formazione necessaria in questo processo innovativo di acquisizione di un nuovo veicolo, che è pienamente operativo da martedì 21 aprile.

Ti potrebbe interessare: ENGIE collabora con FCA per le nuove soluzioni di mobilità elettrica