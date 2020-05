Fiat e Jeep: i concessionari in Brasile venderanno disinfettanti per auto

FCA Brasile intende vendere un dispositivo di disinfezione per auto in tutte le concessionarie Fiat e Jeep. Il nuovo prodotto è un generatore di ozono che elimina odori e microrganismi presenti all’interno del veicolo. Luis Santamaria, direttore di Mopar in America Latina, afferma che l’azienda sta lavorando per renderlo disponibile nella gamma di accessori di fabbrica del marchio.

“I prodotti per l’igiene sono già molto più richiesti e ci stiamo adoperando per iniziare a venderli, compresi i prodotti per l’igiene e la luce ultravioletta. Sono apparecchiature che si collegano all’auto stessa prima di entrare nel veicolo. È un valore e un servizio molto importante per il cliente. Credo che il dispositivo di ossigenazione dovrebbe essere disponibile fino all’inizio del terzo trimestre e non abbiamo ancora una definizione dei prezzi, poiché stiamo lavorando con fornitori nazionali per cercare di non dipendere dal dollaro, anche per evitare che diventi troppo costoso “, ha dichiarato.

Il dirigente ha anche affermato che FCA è riuscita a prepararsi alla pandemia con largo anticipo qui, approfittando delle lezioni apprese in Italia e Cina, due dei paesi più colpiti dal coronavirus e in cui la società ha uffici. “È stato possibile seguire tutta questa esperienza prima di arrivare qui a causa di operazioni in Cina ed Europa, quindi siamo riusciti a prepararci in qualche modo. Siamo già tornati formati da molto di ciò che è stato vissuto lì. Quindi, all’inizio di marzo, già avevamo un piano d’azione per guidare la rete e i dipendenti “, ha dichiarato.

