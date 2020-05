Fitch: Fiat Chrysler ‘BBB-‘, Outlook stabile

Fitch Ratings ha confermato il rating predefinito dell’emittente a lungo termine (IDR) di Fiat Chrysler Automobiles “BBB-“. L’outlook sull’IDR a lungo termine di FCA è stabile. L’azione di rating riflette le aspettative di Fitch secondo cui il deterioramento del profilo creditizio di FCA, a causa delle restrizioni alle vendite causate da COVID-19, sarà temporaneo, con una graduale ripresa nel 2021. I rating ipotizzano che la potenziale fusione con PSA andrà avanti, ma non incorporerà più i benefici di prima. Fitch ritiene che questa fusione supporterà il recupero del profilo di credito di FCA, in un ambiente più difficile del previsto a causa della pandemia. Se la fusione non procede come previsto, ciò aggiungerà una pressione negativa al rating di Fiat Chrysler.

Il rating di Fiat Chrysler riflette le caratteristiche di business a basso livello di investimento del gruppo, tra cui un’ampia diversificazione di prodotto e geografica. Questi punti di forza hanno parzialmente compensato la posizione ritardata del gruppo nelle tendenze mutevoli del settore, come l’elettrificazione, una maggiore connettività e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Fitch prevede che le vendite globali di veicoli diminuiranno del 20% circa nel 2020, in linea con le previsioni macroeconomiche di base, che prevedono una forte recessione economica globale quest’anno.

Le vendite di veicoli saranno particolarmente colpite nel primo semestre del 2020, seguite da una graduale ripresa nel secondo e nel secondo periodo del 2021, sebbene a un livello inferiore rispetto a quanto ipotizzato prima della pandemia. Rigorose misure di blocco nei più grandi mercati automobilistici, in particolare nei due maggiori mercati di Europa e Nord America, hanno portato a una prolungata interruzione della produzione e restrizioni delle vendite di diverse settimane, colpendo i ricavi del gruppo.

