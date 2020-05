Fiat Chrysler: ecco cosa sta facendo in Canada per aiutare i suoi clienti

Anche in Canada la pandemia di coronavirus sta avendo gravi ripercussioni su tutti gli aspetti della vita quotidiana e l’industria automobilistica è profondamente colpita come qualsiasi altro settore durante l’attuale crisi globale. Proprio per questo motivo tutte le case automobilistiche in questo periodo stanno cercando di aiutare i propri clienti. Lo stesso vale anche per il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Ben consolidato in Canada, in particolare con i suoi tre impianti di assemblaggio, il gruppo italo americano offre anche ai suoi clienti la possibilità di differire il pagamento per il loro veicolo fino a 120 giorni successivi al loro acquisto.

Ecco cosa sta facendo in Canada Fiat Chrysler per aiutare i propri clienti

Inoltre, il sito Web di ogni divisione automobilistica del produttore italo americano è stato riprogettato per facilitare gli acquisti online, in particolare con l’inserimento di nuovi strumenti per ottenere l’approvazione del credito o persino chattare in tempo reale con un consulente. Per i clienti esistenti, Fiat Chrysler Automobiles consiglia di contattare i finanziatori per pianificare pagamenti differiti. Anche in questo paese dunque il produttore automobilistico guidato dal numero uno Mike Manley cerca di reagire alla crisi causata dall’epidemia di coronavirus.

