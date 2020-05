FCA annuncerà qualcosa di nuovo alle 14:00 di oggi

Oggi, lunedì 4 maggio 2020, è un giorno molto importante per Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Oltre a riprendere gradualmente la produzione nei suoi stabilimenti italiani, il gruppo automobilistico italo-americano ha annunciato di avere in programma una novità per il mercato.

In particolare, alle 14:00 di oggi, FCA dovrebbe presentare qualcosa di nuovo in base a quanto riportato in un teaser pubblicato sul Web in cui è presente la scritta Save The Date. Oltre a fornire queste informazioni, purtroppo il gruppo guidato da Mike Manley non ha svelato nient’altro, se non l’aver precisato che le Fiat Panda e 500 saranno disponibili anche con il pacchetto D-Fence.

FCA: il gruppo automobilistico italo-americano presenterà qualcosa di nuovo nelle prossime ore

Sfortunatamente, non conosciamo le caratteristiche di questo pacchetto in quanto FCA non ha rilasciato alcuna informazione in merito ma per fortuna dovremo attendere soltanto poche ore per scoprire qualcosa in più.

Come riportato in un recente articolo, in vista dell’inizio della Fase 2, il gruppo ha riaperto le concessionarie e le officine autorizzate in modo da far ripartire il settore auto. L’intera rete di vendita e di post vendita di Fiat Chrysler Automobiles utilizzerà un protocollo elaborato grazie alla collaborazione del virologo Burioni per garantire la massima sicurezza sia per i clienti che per i dipendenti.

Il protocollo prevede che le attività relative alla pulizia e all’igienizzazione degli ambienti siano praticate con regolare frequenza mentre nell’area di accoglienza delle concessionarie e delle officine dovranno esserci dei presidi sanitari disponibili per tutti.