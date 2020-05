FCA ha diffuso uno spot che promuove le vetture italiane

Sembra ci sia una vera e propria ricerca dei simboli in FCA. La Festa dei Lavoratori dello scorso primo maggio ha permesso a FCA di far debuttare uno spot promozionale in televisione durante il tradizionale concerto del primo maggio. Lo spot è stato volutamente dedicato al nostro Paese e si è concentrato proprio sulla riapertura prevista dalla Fase 2 in partenza da domani. Il messaggio trasmesso è stato forte e chiaro: “ripartiamo da prodotti italiani” un chiaro invito a tornare ad acquistare vetture a marchio italiano.

È chiaro che il video ha un’impostazione marcatamente emozionale ed evoca la storicità della stessa Fiat oltre al saper “fare auto e motori”. Ma un ulteriore messa è stato rivolto agli italiani che in queste settimane non hanno smesso mai di lavorare, la voce narrante di Luca Ward dice: “bisogna rimettere in moto l’economia del Paese, bisogna farlo ripartendo dal motore dell’Italia: gli italiani”.

Comprare auto italiane

La chiara direzione dell’acquisto di vetture italiane è invece configurata dalle parti finali del video che cominciano con la frase “Ripartiamo dall’Italia. Ripartiamo dai prodotti italiani”. A questa iconica frase seguono tutti i modelli del Gruppo FCA che coinvolge i marchi Fiat, Fiat Professional, Maserati, Jeep e Alfa Romeo. Almeno tutti quelli realizzati realmente in Italia. Il ruolo di prim’ordine è affidato alla nuova Fiat 500 Elettrica che sarà prodotta proprio nel nostro Paese.

L’industria dell’auto è globale, si sa. Quindi un messaggio forte e chiaro come quello proposto da FCA appare quantomeno non particolarmente scontato. Potrebbe persino aprire le porte ad un ritorno alle origini, così come discusso in queste settimane da diversi analisti del settore. Un fenomeno di de globalizzazione a matrice FCA potrebbe di certo portare buoni frutti. Anche nell’ottica del nuovo asse da realizzare con PSA.

Di seguito il video promozionale