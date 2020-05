Ad aprile, FCA Messico ha venduto 1.761 veicoli

FCA Messico ha ottenuto in aprile la vendita di un totale di 1.761 veicoli dei sei marchi che commercializza in quel mercato. Fiat Chrysler Mexico riporta che di questo totale, il modello ProMaster del marchio RAM ha riportato il numero più alto di unità immatricolate attraverso dei distributori della rete nel paese, mentre Neon di Dodge ha migliorato il suo livello rispetto allo stesso mese del 2019.

Nel rivelare quanto sopra, Bruno Cattori, presidente e amministratore delegato, CEO di FCA Messico (Fiat Chrysler Automobiles), sottolinea che l’economia e il mercato stanno vivendo momenti senza precedenti, il che ha spinto l’organizzazione a generare cambiamenti nel modo consueto di vendere veicoli.

Per questo motivo e per continuare a promuovere l’iniziativa “Stay at home“, l’area commerciale dell’azienda ha implementato piattaforme all’interno dei siti Web dei sei marchi, che consentono ai potenziali clienti di eseguire virtualmente il processo di acquisto.

Con questo, è stato creato il piano “Insieme sulla strada”, progettato per coloro che decidono di acquistare un nuovo veicolo durante il mese di aprile, per effettuare il primo pagamento alla fine di luglio. Le iniziative sono state implementate con il supporto della rete di distribuzione dei sei marchi nel paese, adattandosi congiuntamente alle circostanze economiche del paese.

