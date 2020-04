FCA sostiene i senzatetto a Minas Gerais

Durante la pandemia del nuovo coronavirus (Sars-CoV-2), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato che sta collaborando con alcune associazioni a Minas Gerais per sostenere i senzatetto. In collaborazione con lo chef italiano Massimo Battaglini e la National Pastoral Association of the People of the Street, le azioni mirano a distribuire pasti e kit igienici alle persone bisognose di Belo Horizonte e Betim.

“Abbiamo stabilito alleanze strategiche e partenariati per essere in grado di servire una popolazione vulnerabile con la dovuta urgenza. Cerchiamo di integrarci con i lavori già eseguiti, al fine di espandere immediatamente la capacità di servizio. Riteniamo sia giunto il momento di unire gli sforzi, rafforzare le partnership e agire in modo solidale ”, ha affermato il direttore degli affari legali della FCA per l’America Latina, Marcio Lima.

Una delle azioni si chiama Marmitada Project, che prepara volontariamente i pasti da distribuire alla popolazione di strada. Lo sviluppatore è lo stesso chef Battaglini. In totale, le disposizioni donate dalla FCA saranno in grado di aiutare nella produzione di quasi 41 mila confezioni per il pranzo in 18 settimane, 30.600 a Belo Horizonte e 10.080 a Betim.

Inoltre, nell’azione verranno donate 23 mila bottiglie di acqua minerale e 3.300 kit igienici. Nel corso del periodo saranno inoltre disponibili 17,9 tonnellate di alimenti non deperibili, come riso, fagioli, pasta, olio e sale. Secondo il Ministero della Salute, il Brasile ha 61.888 casi confermati di nuovo coronavirus e 4.205 morti. A Minas Gerais, ci sono 1.548 persone con la malattia e 61 morti.

