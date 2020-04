Fiat Chrysler tranquillizza tutti sugli effetti che un tornado ha avuto sulla sua produzione in USA

BorgWarner realizza casse per pick up a grandezza naturale nello stabilimento, che è stato gravemente danneggiato dal tornado del 13 aprile che ha ucciso una guardia di sicurezza della fabbrica. L’impianto fornisce ricambi per i pickup Ford Serie F, il veicolo più venduto negli Stati Uniti, nonché i pickup Ram di Fiat Chrysler e la Tundra di Toyota. Chris Reynolds, direttore amministrativo della Toyota per la produzione in Nord America, ha riferito ai giornalisti che BorgWarner ha adottato “un gran numero di contromisure” che sono state efficaci e che la Toyota ha accumulato alcune parti e dunque non ci saranno problemi per riavviare la produzione il 4 maggio.