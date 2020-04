FCA trasforma la giornata dei figli al lavoro in un evento online

Per quella che sarebbe stata la “Giornata nazionale delle nostre figlie e figli al lavoro”, in USA molte aziende si stavano preparando per celebrare la giornata aprendo le porte ai bambini di tutto il paese. FCA era nel mezzo della pianificazione di eventi ed era entusiasta di ospitare centinaia di figli dei dipendenti nella sua sede americana ad Auburn Hills nel Michigan. Ma, invece di annullare a causa della pandemia, FCA ha portato l’evento online per ospitare gli studenti attraverso la sua esperienza virtuale “Porta i tuoi figli al lavoro @ Casa”. Ora, i bambini degli oltre 60.000 dipendenti negli Stati Uniti potranno vivere una giornata nella vita di FCA comodamente e in sicurezza.

“Ora più che mai, i genitori sono alla ricerca di modi creativi per educare e intrattenere i loro bambini in età scolare che sono a casa mentre lavorano ha dichiarato Kelly Tolbert, Vice Presidente – Global Talent, Leadership and Learning di FCA. “Invece di rimandare il nostro evento al prossimo anno, abbiamo deciso di creare un programma che consenta ai nostri dipendenti statunitensi di partecipare con i loro figli”.

La nuova esperienza virtuale è progettata per esplorare le molte carriere disponibili all’interno dell’azienda automobilistica dalla progettazione alla produzione e tutto il resto. Il programma, in esclusiva per i dipendenti FCA, presenta video e attività online e offline. Inizia incoraggiando i bambini a condividere un’immagine del loro ufficio “a casa” e facendo un test di valutazione della carriera per vedere dove vorrebbero lavorare. Il programma virtuale offre uno sguardo dietro le quinte in settori quali produzione, IT, design, sviluppo del prodotto e marketing. Ogni sezione include una serie di attività che possono essere condivise su una pagina della comunità interna.

