General Motors, Ford e Fiat Chrysler collaborano per capire come riavviare la produzione

General Motors, Ford e Fiat Chrysler Automobiles hanno iniziato le discussioni con il sindacato United Auto Workers sui protocolli di sicurezza necessari per riavviare la produzione negli Stati Uniti mentre la pandemia di coronavirus continua. Ogni casa automobilistica ha fermato la produzione americana più di un mese fa per rallentare la diffusione di COVID-19 e lunedì Reuters ha riferito che i Big Three stanno discutendo con UAW per riavviare almeno un po’ la produzione a maggio. I leader dell’Unione hanno anche detto alla pubblicazione che un accordo finale deve includere la capacità dei lavoratori di mettersi in quarantena senza perdere la retribuzione, qualora si ammalino di COVID-19.

“Se funzionerà, dobbiamo farlo nel modo giusto”, ha detto un portavoce della UAW in una nota. “E, soprattutto, il ritorno alla data di lavoro dovrebbe essere dettato dalla scienza della curva di contagio, non da fattori economici. Se lo facciamo in modo sbagliato, avremo solo difficoltà economiche prolungate. L’unica cartina di tornasole che conta se manderai la tua famiglia, tuo figlio o tua figlia, nella fabbrica è essere sicuri che torneranno a casa sani e salvi.”

“Ford e UAW stanno lavorando a stretto contatto per identificare diversi modi per proteggere il nostro personale quando tornano al lavoro”, ha detto un portavoce della Ford in una nota. “Nel frattempo, stiamo continuando a valutare le condizioni di salute pubblica, le linee guida del governo e la disponibilità dei fornitori per determinare quando è il momento giusto di riprendere la produzione nei nostri stabilimenti nordamericani”. La casa automobilistica non si è impegnata a nessuna nuova data di riavvio della produzione.

