FCA annuncia la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 2019

Il Bilancio di Sostenibilità 2019 di FCA pubblicato oggi, fornisce ai stakeholder dettagli sulle performance raggiunte durante l’anno in ambito sociale, economico e ambientale e sugli obiettivi a lungo termine del Gruppo. FCA si impegna a gestire l’impatto ambientale dei propri prodotti e attività e a sviluppare soluzioni innovative per ridurre la propria impronta ambientale. Il Gruppo opera responsabilmente per contribuire al raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs) delle Nazioni Unite.

FCA ha intrapreso diversi progetti che sono di importanza fondamentale per un futuro sostenibile e che rafforzeranno ulteriormente il suo business. In Brasile, ha avviato un nuovo significativo ciclo di investimenti da circa 3,4 miliardi di euro destinati al rinnovamento della gamma prodotto dei marchi Fiat e Jeep e alla creazione di un nuovo stabilimento all’avanguardia per la produzione di motori flexfuel, che diventerà il più grande polo di propulsori dell’America Latina.

In Italia, FCA sta realizzando un ambizioso piano di investimenti da 5 miliardi di euro, incentrato sull’elettrificazione, con nuovi prodotti strategici e un nuovo “Battery Hub” all’interno dello storico complesso di Mirafiori a Torino, che assemblerà le batterie per la crescente gamma di modelli elettrici. In Cina, il gruppo italo americano ha lanciato la nuova Commander PHEV, il primo veicolo elettrificato della famiglia Jeep, che rappresenta anche l’ingresso del marchio nel crescente mercato cinese dei veicoli alimentati a energie alternative.

Negli Stati Uniti, FCA ha investito 4,5 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva nel Michigan e costruire un nuovo stabilimento all’avanguardia a Detroit. Il nuovo stabilimento, che aprirà entro la fine dell’anno, produrrà modelli Jeep elettrificati. Questo investimento creerà 6.500 nuovi posti di lavoro nel sud-est del Michigan.

